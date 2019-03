Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Nathan Ribeiro

Nathan Ribeiro é o reforço do Fortaleza para a temporada 2019. O jogador estava negociando com o Tricolor do Pici após liberação do Fluminense, clube pelo qual atuou em quatro partidas neste ano.

Aos 28 anos, Nathan chega por empréstimo ao Leão até o fim da temporada. Ou seja, até o final da Série A do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro construiu boa parte da sua carreira profissional no Qatar, onde jogou pelo time do Al-Rayyan. Em 2018, ele foi transferido para o Fluminense. Lá, jogou apenas cinco partidas e foi emprestado ao Kashiwa Reysol, do Japão. Em 2019, o atleta voltou ao clube carioca.

Nathan terá pela frente uma disputa os outros três defensores do clube. São eles: Patrick, Roger Carvalho, Juan Quintero e Derley, que é volante, mas também pode jogar improvisado na defesa.