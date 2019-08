Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Jackson, ex-Bahia

O Fortaleza anunciou, na tarde desta quarta-feira (21), a contratação do zagueiro Jackson, que estava no Bahia. O defensor chega ao Tricolor por empréstimo até o fim de 2020. Tricolor do Pici e atleta chegaram a um acordo em reunião que aconteceu nesta quarta-feira (22), conforme antecipou o Diário do Nordeste.

Titular do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil 2015, Jackson de Souza pertencia ao Internacional, seu clube de origem desde 2012. Lá, ele foi campeão gaúcho.

Durante o empréstimo, atuou em 37 partidas e marcou três gols. Além da velocidade, a bola área – tanto ofensiva quanto defensiva – é uma das principais virtudes do atleta.

Em 2014, destacou-se pelo Goiás na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, período em que anotou quatro gols. Começou a carreira na divisão de base do São Paulo. Em 2016, Jackson foi titular na campanha do acesso à Série A. Em 2017, foi campeão da Copa do Nordeste e, em 2018, campeão baiano.

FICHA TÉCNICA

Nome: Jackson de Souza

Posição: Zagueiro

Idade: 29 anos

Naturalidade: Cuiabá/MT

Clubes: Bahia, Internacional, Palmeiras, Goiás, Náutico, Criciúma, Ituano.