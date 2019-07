Fortaleza anuncia contratação de Felipe Pires, ex-Palmeiras

O Fortaleza oficializou a contratação do atacante Felipe Pires. O jogador chegou ao Palmeiras no fim de 2018, por empréstimo, e vem para o time cearense com contrato até 31 de dezembro de 2019. Em 2019 foram 19 jogos pelo Verdão e um gol marcado.

Aos 24 anos, o jogador é natural de São Paulo, foi revelado pelo Red Bull Brasil, saiu do Brasil cedo, aos 19 anos, quando foi ao Liefering, da Áustria, e na sequência ao Red Bull Salzburg, também da Áustria. Depois foi contratado pelo Hoffenheim, da Alemanha, e acabou emprestado novamente, desta vez ao Austria Viena. Em 2015, pelo RB austríaco, foi campeão nacional e da copa local, marcando inclusive, um gol decisivo na final.

Ficha técnica do jogador

Nome: Felipe Augusto Rodrigues Pires

Posição: Atacante

Idade: 24 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes: Liefering (2014-2015), Red Bull Salzburg (2015), Hoffenheim (2015), Frankfurt (2015-2016), Austria Wien (2016-2018) e Palmeiras (desde 2019).