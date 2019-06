Fortaleza agora volta suas atenções para a Série A do Brasileiro

O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, sempre se queixou que estava enfrentando uma sequência de jogos difíceis, por conta de várias competições disputadas ao mesmo tempo. Com a conquista do título da Copa do Nordeste e a eliminação da Copa do Brasil, Leão agora se concentra exclusivamente na Série A do Brasileiro.

O próximo jogo dos tricolores será nesse sábado (8), às 19 horas, contra o Grêmio, pela 8ª rodada da Série A. O jogo acontecerá no Estádio Centenário.

"A gente fica triste porque fomos eliminados pelo Athletico Paranaense da Copa do Brasil, mas já passou. Fizemos um grande jogo e agora temos um campeonato difícil para seguir em frente. Nossa meta é seguir evoluindo e procurar a melhora da nossa equipe.Sabemos da dificuldade de jogar contra o Grêmio, mas vamos tentar tirar pontos deles", disse o goleiro Felipe Alves.

"A palavra que nos define no momento é superação. Estamos mais de 10 distantes de nossa torcida com mais esse jogo pela frente e uma viagem desgastante. Temos que superar essa maratona de jogos e o cansaço para jogar contra o Grêmio e levar pontos para Fortaleza", comentou o meia Marlon.

Os jogadores participaram de atividade na academia Bluefit , em Curitiba e às 22 horas seguiram viagem. O diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula Pessoa, informou que o lateral-esquerdo Carlinhos, expulso contra o Athletico Paranaense, poderá jogar contra o Grêmio, pois se trata de uma outra competição.