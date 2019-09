Fortaleza adia lançamento de novo uniforme para jogo contra o Grêmio

O lançamento do Tríplice, novo terceiro uniforme do Fortaleza, foi adiado. A estreia, que aconteceria no duelo contra o Flamengo, pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão, agora será diante do Grêmio, na rodada seguinte, 19 de outubro, um dia depois do aniversário de 101 anos de fundação do Tricolor de Aço. Ambos os jogos serão na Arena Castelão.

Segundo confirmou o clube, a mudança teria como motivo o horário da partida. O duelo está marcado para iniciar às 19h15, no dia 16 de outubro, em uma quarta-feira. Com o trânsito bastante intenso no horário, a diretoria entende que é preciso se precaver para evitar que alguns torcedores, que ainda não tenham chegado ao Castelão no horário, percam o lançamento.

A estreia da camisa é em homenagem ao aniversário do clube. No estádio, serão entregues as camisas aos torcedores que fizeram suas aquisições ainda durante a pré-venda. Antes da bola rolar, haverá Fan Fest com desfile dos novos uniformes e apresentação musical.

Neste domingo (15), o Fortaleza enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro.