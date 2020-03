Fortaleza acerta pré-contrato com atacante artilheiro do Brasil

Em meio à paralisação do calendário devido ao novo coronavírus, o Fortaleza encaminhou a assinatura nesta sexta-feira (27) de um pré-contrato com o atacante Tiago Orobó, artilheiro do Brasl em 2020. O anúncio foi realizado inicialmente pelo América/RN, ex-clube do jogador de 26 anos. A apresentação deve ocorrer em junho, ao término do vínculo com o time potiguar. A proposta é de contrato para as próximas duas temporadas.

Diante da falta de previsão do retorno das competições oficiais em razão da pandemia da Covid-19 que atingiu o país, as partes entraram em um acordo e o atleta foi liberado para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela equipe cearense, que fez uma proposta irrecusável ao artilheiro do Brasil", publicou o América/RN.

A negociação entre as partes ocorria desde o início de março. Tiago Orobó é pernambucano, possui 1,90m de altura e tem a carreira construída em clubes do Nordeste, acumulando passagens por Porto-PE, Coruripe-AL, Confiança-SE e Campinense-PB.

Na atual temporada, o centroavante realizou 20 jogos e marcou 14 gols, sendo 10 pelo Campeonato Potiguar e quatro pela Copa do Nordeste. É o artilheiro das duas competições.

Centroavante de origem, Orobó pode atuar também pelos lados de campo, principalmente pela ponta esquerda. Apesar de alto e de possuir capacidade de atuar como pivô e referência ofensiva, não é um jogador "pesado" e tem mobilidade e boa movimentação no setor de ataque.