Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Flu; comprovante é exigido

O sistema de check-in para marcação de assentos do Fortaleza está sendo alvo de críticas por parte da torcida. Entre os problemas relatados estão as dificuldades para entrar no estádio, setores marcados errados e cadeiras de idosos repassados para torcedores comuns. Tentando amenizar a situação, a diretoria do clube realizará uma reunião nesta segunda-feira (2) para discutir melhorias do recurso e já lançou uma medida para o jogo contra o Fluminense, na Arena Castelão: o sócio-torcedor deve fazer o check-in e levar um comprovante que fez.

O clube também informou que a marcação de assentos está disponível até 48 horas antes da partida, que está marcada para sábado (7), às 17 horas. Aos que desejarem levar um acompanhante ao jogo, os ingressos estão disponíveis no site sociofortaleza.com.br.

Apresentando a 5ª maior média de público da Série A do Brasileiro, com 30.224 pagantes, o Fortaleza desenvolveu o projeto de check-in em fevereiro de 2019. Na época, o objetivo era facilitar a entrada dos sócios-torcedores nos jogos da equipe na Arena Castelão, uma vez que o número de sócios é de 29.717 pessoas - número divulgado pelo próprio Fortaleza.

O sistema consiste em preencher um formulário online confirmando a presença na partida e o local em que deseja ficar na arquibancada, incluindo a cadeira. Contra o Goiás, neste domingo (1º), o borderô do duelo aponta a presença de 17.491 sócios-torcedores. Antes da bola rolar, muitos sócios foram barrados de entrar no setor ao qual tinha direito por falhas na identificação das catracas.

Venda de ingressos

Os ingressos para jogo entre Fortaleza e Fluminense estão sendo comercializados a partir de R$ 30 (inteira), setor Inferior Norte. O ticket pode ser adquirido nas lojas oficiais do clube ou através da internet. Aos visitantes, o valor é fixado em R$ 100 (inteira). Confira todos os preços:

Inferior Norte - R$ 30/15

Inferior Sul - R$ 40/20

Superior Sul - R$ 40/20

Superior Central - R$ 50/25

Bossa Nova R$ 60/30 - Exclusividade sócio (300 ingressos disponíveis)

Especial R$ 60/30 - Exclusividade sócio (300 ingressos disponíveis)

Premium R$ 150/75 - Exclusividade sócio (300 ingressos disponíveis)

Superior Norte - Visitante R$ 100/50