Fórmula 1 amplia paralisação por coronavírus e agora adia o GP do Canadá

A Fórmula 1 ampliou a paralisação por causa da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e afetou agora o Grande Prêmio do Canadá. É a nona etapa da temporada prejudicada pela crise de saúde mundial. Agora, o GP da França, marcado para o dia 28 de junho, ocupa o papel de "primeira corrida" do calendário.

"A FIA disse que o Grupo de Estratégia, a Comissão de F1, e as dez equipes aprovaram por unanimidade a extensão do período de paralisação de 21 para 35 dias. O Conselho Mundial de Automobilismo posteriormente ratificou a decisão", disse a nota publicada pela F-1 nesta terça-feira (7).

A organização do GP do Canadá também se pronunciou e disse que "teria sido uma honra receber a primeira corrida do calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2020" e que os promotores do evento "estão tristes" por ter que adiar a prova.

"Estou orgulhoso por ver como iniciativas maravilhosas e avanços técnicos da F-1 estão sendo aplicados em tempos de crise. No momento, é crucial que todas as nossas energias sejam reunidas para superar a covid-19. Nós vamos recebê-los de braços abertos no Circuito Gilles Villeneuve assim que for seguro", disse François Dumontier, presidente do GP do Canadá.

O CEO da F-1, Chase Carey, também se manifestou após a oficialização do adiamento da prova canadense: "Nós temos trabalhado de perto com nossos amigos do GP do Canadá ao longo das últimas semanas e dando apoio para a tomada dessa necessária decisão para garantir a segurança dos torcedores e da comunidade da F-1. Nós sempre esperamos viajar para a cidade incrível de Montreal e, embora todos tenhamos que esperar um pouco mais para isso, nós vamos fazer um ótimo espetáculo quando chegarmos lá mais tarde esse ano".

Até então, o GP do Azerbaijão, cuja data original era de 7 de junho, tinha sido a última etapa afetada pela pandemia no calendário da F-1, que provocou uma paralisação total dos trabalhos dos times.

"O desligamento total vale para departamentos como design, pesquisa e desenvolvimento, produção e construção de ferramentas de desmontagem. Uma recente mudança de regra estendeu o fechamento aos fabricantes de unidades de energia também, à medida que os legisladores se moviam para cortar custos", afirmou a nota da F-1.

O GP do Canadá se junta ao Azerbaijão, Barein, China, Espanha, Holanda e Vietnã entre as provas adiadas no calendário de 2020. Além delas, as etapas da Austrália e de Mônaco foram definitivamente canceladas.