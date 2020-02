Força Nacional reforça segurança no entorno do Castelão para Ceará x Botafogo-PB; veja imagens

Em meio à paralisação de policiais militares no Ceará, agentes da Força Nacional foram convocados para reforçar o esquema de segurança para o jogo entre Ceará e Botafogo-PB, na Arena Castelão. Aparatos militares como armamento pesado e tanques de guerra complementam equipamento utilizado pelo efetivo no entorno do estádio.

De acordo com o plano de ação para a partida, disponibilizado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), o esquema de segurança ainda conta com 200 profissionais da segurança privada e 94 policiais militares na área interna do estádio.

Thiago Gadelha