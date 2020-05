Fora do Atlético-MG, volante Zé Welison é oferecido ao Fortaleza

No último sábado (9), o Atlético-MG definiu que sete jogadores não terão que se reapresentar com o elenco e estão fora dos planos. Um deles é o volante Zé Welison, que foi oferecido ao Fortaleza. Entretanto, o Tricolor não manifestou interesse na contratação do atleta.

"Esse jogador ele foi oferecido ao Fortaleza, fez parte de uma avaliação. Mas, no momento, não é aquilo que a gente, se fosse fazer um investimento, não seria nessa posição", revelou Daniel de Paula Pessoa, diretor de Futebol do Leão do Pici, em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário.

O meio-campista de 25 anos foi revelado pelo Vitória-BA e se firmou no Galo na temporada passada. Em 2019, ele realizou 42 jogos, sendo 31 como titular. Em 2020, entrou em campo 9 vezes, sendo 6 como titular. Neste período, não marcou nenhum gol.

O dirigente mostrou otimismo sobre a possibilidade de retorno do meia Edinho, que também está fora dos planos do Galo. Porém, refutou o interesse em outros jogadores do elenco mineiro.

"Com relação a nomes do Atlético-MG, o que nos agrada realmente é só o Edinho".

VEJA ENTREVISTA COMPLETA COM DANIEL DE PAULA PESSOA NA GRANDE JOGADA