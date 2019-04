Fora de casa, Basquete Cearense é derrotado pelo Mogi em segundo jogo das quartas de final do NBB

O Basquete Cearense entrou em quadra contra o Mogi das Cruzes nesta sexta-feira (19), no segundo confronto das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando fora de casa, o Carcará foi novamente derrotado, pelo placar de 96x71. Com isso, a equipe comandada por Dannyel Russo precisa vencer o próximo jogo para forçar a quarta partida, em casa, na série melhor de cinco, e se manter viva na competição.

O jogo

Quem começou na frente foi o Basquete Cearense, que conseguiu manter uma pequena vantagem, de no máximo dois pontos, nos quatro primeiros minutos. O duelo seguiu bastante equilibrado ao longo do primeiro período, mas os donos da casa terminaram à frente: 23x17.

No segundo quarto, a equipe cearense viu a diferença no placar aumentar ainda mais, e o Mogi passou a ter o domínio do jogo, assim como aconteceu no Centro de Formação Olímpica (CFO), no último sábado (13). A parcial foi de 19x10, e a partida foi para o intervalo 42x27.

Na volta para o segundo tempo, o Basquete Cearense começou a ter melhor aproveitamento nos arremessos, mas os donos da casa mantiveram o ritmo dos 20 minutos anteriores e a diferença continuou ampla: 27x25 na parcial e 69x52 no placar.

O último período seguiu como o anterior, e a partida terminou 96x71. Destaque para Arthur Pecos, do Mogi, que foi o cestinha do jogo, com 22 pontos e nove assistências. Pelo lado do Basquete Cearense, o maior pontuador foi Paulinho Boracini, com 14 pontos.



Próximo confronto

O próximo jogo entre Basquete Cearense e Mogi será no domingo (21), às 19h, novamente no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Se vencer o primeiro jogo da série, o Carcará voltará a jogar em Fortaleza, em data ainda a definir. Caso contrário, dará adeus à competição.