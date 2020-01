"Foi um prazer reencontrar os amigos", diz Aldair sobre amistoso master contra a Itália no PV

Zagueiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, Aldair comemorou o reencontro com amigos brasileiros e italianos no amistoso master, realizado na noite desta quinta-feira (9) no estádio Presidente Vargas, em homenagem aos 25 anos da grande final em que o Brasil venceu a Itália nos pênaltis e se sagrou tetracampeão Mundial. No PV, os europeus venceram pelo placar de 1 a 0 com gol de Zola.

"Foi um prazer reencontrar os amigos dos dois lados", disse o ex-jogador de Flamengo, Benfica-POR, Roma e Genoa-ITA.

Aos 54 anos, o brasileiro mostrou vigor físico e aproveitou o momento para entrar na brincadeira e cobrar dos ex-companheiros um melhor preparamento para possíveis futuros amistosos.

"Foi uma grande batalha, um jogo bastante tático. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Agora espero que a galera comece a treinar um pouquinho porque todo mundo fala que vai devagar, mas em campo se não estiver bem para correr fica sempre difícil", finalizou.