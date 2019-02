"Foi quase uma luta de boxe", diz Lisca sobre duelo contra Foz do Iguaçu

Após a vitória por 4 a 2 nos pênaltis, depois de empate sem gols no tempo normal, o Ceará passou pelo Foz do Iguaçu/PR e está na terceira fase da Copa do Brasil. Fernando Henrique foi o destaque da partida pegando dois pênaltis na classificação do Vovô. Para o técnico Lisca, sua equipe foi muito superior ao adversário, apesar de não ter conseguido balançar as redes nos 90 minutos de bola rolando.

"Colocamos duas bolas na trave, o zagueiro tirou (a bola) em cima da linha. A gente batalhou o jogo inteiro. Foi quase uma luta de boxe: a gente batendo e o Foz defendendo. Por merecimento, merecemos passar (de fase)", comentou o comandante do Vovô.

Apesar de elogiar a postura de sua equipe, o treinador fez duras críticas ao estádio da partida.

"A gente já esperava (as dificuldades). Quando vimos o campo bem mais alto do que estamos acostumados a jogar.. sem falar da luz que é muito precária e atrapalhou muito minha equipe", reclamou Lisca.

Com o resultado, o Ceará passa para a terceira fase da Copa do Brasil onde irá enfrentar o Corinthians em jogos de ida e volta. Datas e horários ainda serão definidos.