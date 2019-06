Fluminense contrata coordenador das categorias de base do Fortaleza

O Fortaleza anunciou o desligamento de Antônio Garcia, coordenador das categorias de base do clube, nesta terça-feira (18). O profissional deixa o cargo para se tornar diretor executivo das divisões inferiores do Fluminense no lugar de Marcelo Teixeira, que pediu demissão. Na equipe cearense desde junho do ano passado, soma oito títulos entre elencos sub-13 e sub-20.

A gestão na equipe tricolor também revelou quatro atletas para o elenco profissional comandado por Rogério Ceni: Kennedy (goleiro), Tião (meia), Coutinho (atacante) e Diguinho (zagueiro). O último foi o jogador de maior destaque, acumulando um empréstimo ao Vitória/BA e também participação como titular na Copa do Nordeste.

Antônio Garcia trabalhou no time carioca entre 2001 e 2011. O retorno foi motivado pelo vice-presidente do Fluminense, Celso Barros, que apresentou um modelo de gestão que separa a administração da base e do profissional. Na carreira, ele também passou por Figueirense, Audax/RJ e Vasco.