Floresta vence Bragantino/PA no PV e vai às quartas da Série D

O Floresta está classificado para as Quartas de Finais da Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Bragantino/PA por 3 a 1 no Presidente Vargas hoje à tarde e garantiu presença entre os 8 melhores da competição nacional.

Com o resultado, o time da Vila Manoel Sátiro está dois jogos do acesso para a Série C e conhecerá seu adversário hoje à noite, com o complemento das Oitavas de Finais, com o jogo Brusque x Boavista, às 20 horas. O Floresta pode enfrentar Jacuipense ou Itabaiana, jogando a ida em casa e a volta fora, ainda sem datas definidas.

O Floresta começou o jogo com tudo e fez logo o 1º gol, em penalti bem cobrado por Paulo Vyctor. A vantagem logo cedo deixou o time da casa mais tranquilo, que perdeu outra boa chance aos 11 minutos, em finalização de Renezinho por cima do gol.

Aos poucos o Bragantino foi equilibrando o jogo e também perdeu suas chances, duas com Fidélis, mostrando que também poderia assustar.

Mas depois de muito equilíbrio, o Floresta marcou o segundo gol. Após belo lançamento longo do goleiro Carlão, Paulo Vyctor avançou pela direita e cruzou na medida para Eugênio cabecear: 2 a 0 no PV.

A segura vantagem fez o Floresta voltar para o 2º tempo mais fechado, com o Bragantino/PA tentando reagir na partida. Mas o time de Raimundinho se defendeu bem, sem dar chances a equipe paraense.

O Verdão segurava o resultado com tranquilidade quando encaixou um contra-ataque e fez o 3º gol: Paulo Vyctor fez bela jogada individual e mandou por cima do goleiro Axel, marcando um golaço.

Desesperado e precisando marcar 3 gols para levar a decisão para os penaltis, o Tubarão foi para o tudo ou nada. E conseguiu um penalti aos 39, cometido por Caça Rato em João Leonardo. Mas o jogador do Bragantino João Ricardo perdeu a penalidade, defendido por Carlão.

Só que na sobra de bola, o Bragantino insistiu e Bruno caiu na área e o árbitro marcou penalti inexistente. Na cobrança, Bruno cobrou e diminuiu, aos 42 minutos.

Com o jogo indo até os 48 minutos, o time paraense tentou buscar o gol, mas quem quase fez outro foi o Floresta, em cobrança de falta de Roni que Axel defendeu.

Após o apito final, muita comemoração dos jogadores, torcida e comissão técnica do Floresta, como único representante cearense na competição e vivo na luta pelo acesso.