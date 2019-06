Floresta segura pressão do Bragantino/PA e arranca empate pela Série D

O Floresta mostrou bravura diante do Bragantino/PA, ontem, no Estádio Diogão, interior paraense, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Contra um adversário que pressionou desde o primeiro minuto de partida, o time cearense soube se posicionar bem, segurar o resultado de 0 a 0 e ainda ameaçar o gol adversário com algumas jogadas de ataque ao longo dos 90 minutos.

Além de ter que segurar o Bragantino, o Floresta precisou enfrentar o próprio gramado do Estádio Diogão, que apresentou baixa qualidade de jogo. E não só por ficado cheio de poças d’água por causa da forte chuva que na cidade Bragança durante a partida, mas também pela irregularidade do campo, que tem elevações ao longo de toda a sua extensão.

Diante disso, ter saído de campo com um 0 a 0, e sendo fora de casa, dá ao Verdão da Vila a possibilidade de recuperação em casa e vantagem de poder vencer por qualquer placar no jogo de volta, que será na segunda-feira (8), no Presidente Vargas, às 16 horas.

Até lá, o técnico Raimundinho terá tempo para acertar a equipe e buscar o placar necessário para a classificação. Caso avance, o Floresta vai para as quartas de final - fase que garante o acesso à Série C ao vencedor.



Pressão em campo

O Bragantino/PA, jogando em casa, tomou a iniciativa do jogo desde os primeiros minutos. Com o objetivo de criar saldo para a volta, assim como fez com o Atlético/CE, na 2ª fase, quando triunfou por 3 a 0.

No entanto, dessa vez, o Tubarão do Caeté não encontrou as mesmas sorte e facilidade. No primeiro tempo, ao mesmo tempo que atacava, recebia contra-ataques do Verdão. E esses contra-ataques levavam perigo à meta paraense.

Na etapa final, o panorama foi diferente. Praticamente, só o Bragantino atacou. O Floresta se limitava a defender, criando pouco. Diante disso, o Tubarão poderia ter definido o jogo em três ataques. Mas desperdiçou todos e o placar não saiu do 0 a 0.