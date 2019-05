Floresta sai perdendo, mas marca no fim e arranca empate contra o Santa Cruz/RN

O Floresta empatou por 1x1 com o Santa Cruz-RN, na tarde deste domingo, na Arena das Dunas, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Verdão saiu atrás no placar, mas conseguiu em empate no final da partida. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi divide a segunda colocação com o próprio Santa Cruz, ambos com um ponto conquistado.

O jogo

O Floresta iniciou a partida tomando conta das ações. Com um toque de bola rápido, a equipe alviverde era melhor na partida, sobretudo com as escapadas dos laterais Danrley e Matheus Maranguape e do meia Renê. A primeira chance de gol do Verdão veio aos 9 minutos com Canga. Aos 27, Renê entrou sozinho na área mas o goleiro Camilo fez grande defesa, evitando a abertura do placar. Um minuto depois, foi a vez de Tavares receber na área e finalizar para fora. No último lance de perigo da primeira etapa, Matheus Maranguape cobrou falta com violência e a bola passou rente à trave.

Veio o segundo tempo e o Santa Cruz voltou mais insinuante. Em cobrança de falta de Dudu, aos seis minutos, a equipe da casa abriu o placar. Em desvantagem no marcador, o Floresta viu a situação se complicar ainda mais aos 20 minutos, com a expulsão do volante Marconi, após desentendimento com o atleta adversário.

Precisando do resultado, Kobayashi colocou o atacante Paulo Vyctor no lugar do meia Renê. A substituição do técnico do Lobo deu certo e o próprio Paulo Vyctor, aos 43 do segundo tempo, empatou o jogo em uma bomba de fora da área. Aos 48, o mesmo Paulo Vyctor arriscou de fora da área e o goleiro potiguar fez milagre evitando a virada e dando números finais à partida.

Próximos confrontos

O Floresta volta a campo às 16h do próximo sábado (11), contra o River/PI, no Estádio Almeidão, em Horizonte. O Santa Cruz, por sua vez, encara o Bragantino/PA, no domingo (12), às 15h, no Estádio Diogão, em Bragança, no Pará.