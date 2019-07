Floresta perde para Jacuipense e não conquista acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Após o empate em Fortaleza, Floresta e Jacuipense protagonizaram uma partida decisiva no Valfredão, neste domingo (21), às 15 horas. A Jacuipense levou a melhor com gol de Eudair e venceu por 1 a 0, garantindo o acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Com um jogo bastante truncado, o Leão do Sisal conseguiu explorar melhor os erros do adversário e fez valer o fator casa para ficar com a classificação. Em um gramado bastante comprometido, ambas as equipes tiveram um primeiro tempo com poucas chances. Tentando jogadas em velocidade pelas laterais, os dois times investiram em lançamentos longos, mas não levaram tanto perigo aos goleiros Carlão e Jordan.

Marcelo Nicácio, atacante experiente da equipe baiana, sentiu muitas dores na panturrilha e precisou ser substituído. Popó entrou no lugar. No fim da primeira etapa, o Floresta esboçou finalizações com Eugênio e Matheus Bahia, mas sem grandes ameaças a Jordan.

A situação mudou na segunda etapa, quando os times se lançaram mais ao ataque, e aos 29 minutos, Eudair aproveitou a chance sozinho pela direita e marcou o gol da partida para a Jacupa. O Floresta ainda teve Alisson expulso nos minutos finais da partida, e encerrou a primeira participação na Série D com todos os méritos.