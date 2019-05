Floresta perde para Bragantino/PA e segue sem vencer na Série D do Brasileiro

O Floresta segue sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Diogão, no Pará, neste domingo (19), o Verdão perdeu por 3 a 2, de virada, para o Bragantino/PA. Os gols do time da Vila Manoel Sátiro foram marcados por Canga, duas vezes, enquanto os donos da casa descontaram com Leandro Cearense e Fidellis, que também fez duas vezes.

Com o resultado, após empates com Santa Cruz/RN e River/PI, o time comandado por Paulinho Kobayashi caiu para a lanterna do Grupo A4, com dois pontos. Na próxima rodada, a equipe encara novamente o Bragantino/PA, no sábado (25). O jogo acontece no estádio Domingão, em Horizonte.

O jogo

Buscando somar os primeiros pontos na competição, o Bragantino/PA começou a partida se impondo ao ataque. Com dificuldades para se infiltrar na defesa do Floresta, a equipe levou perigo com arremates de longa distância nos 15 primeiros minutos.

Bem postado em campo e armado para o contra-ataque, o Verdão então abriu o marcador com Canga, aos 17. O atacante recebeu do lateral-esquerdo Zé Carlos dentro da área e mandou para o fundo das redes de carrinho.

A vantagem durou apenas quatro minutos, quando foi marcado pênalti depois de toque na mão do zagueiro Caça-Rato. Leandro Cearense, ex-Fortaleza, chutou no ângulo e deixou tudo igual no Pará: 1 a 1.

O Floresta voltou a ampliar o marcador aos 28. Artilheiro, Canga recebeu em velocidade, limpou o goleiro e chutou para alcançar o segundo gol no duelo. Com o resultado parcial, a equipe se retraiu e viu o Bragantino chegar ao empate aos 44, decretando números finais no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Bragantino/PA se lançou ao ataque aproveitando a instabilidade do Floresta. Com a força da torcida, o Tubarão Branco marcou o gol do triunfo com o meia Fidellis, aos 10 do segundo tempo. O time ainda chegou próximo de ampliar com Edgar e Lucas, mas parou no goleiro do Verdão.