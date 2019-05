Floresta joga bem, mas empata sem gols com o River/PI no Domingão

Jogando no estádio Domingão, em Horizonte, na tarde deste sábado (11), pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Floresta recebeu o River/PI e foi superior durante toda a partida, mas esbarrou no goleiro piauirense e apenas empatou por 0 a 0.

O resultado deixa o time da Vila Manoel Sátiro na segunda colocação do grupo A4 com dois pontos em dois jogos enquanto a equipe do Piaui está na liderança com quatro.

Esta é o segundo empate do Verdão cearense. Na primeira rodada, o time comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi empatou, fora de casa, por 1 a 1 com o Santa Cruz de Natal/RN.

A Raposa volta a campo no outro domingo (19) para encara o Bragantino/PA, no estádio Diogão, em Bragança/PA, às 15h, pela terceira rodada da quarta divisão nacional.