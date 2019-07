O Floresta está a dois jogos de garantir o acesso à Série C do Brasileiro. Após eliminar o Bragantino/PA na segunda-feira (8), o Verdão se prepara para enfrentar o Jacuipense nas quartas de final da 4ª divisão - as datas das partidas de ida e volta ainda serão definidas pela CBF. A equipe iniciou a competição oscilando no Grupo A4 e conseguiu vaga no mata-mata na última rodada, já sob o comando de Raimundo Vagner, que assumiu interinamente o time após a saída de Paulinho Kobayashi.

Pela frente, River/PI e Santa Cruz de Natal/RN. De dois jogos obrigatórios, o técnico transformou em seis e faz história na primeira participação do clube em uma divisão nacional. Invicto desde que assumiu, com três vitórias e três empates, Raimundo Vagner afirmou que uma classificação pode elevar o patamar do elenco.

"Agora a cobrança é maior. Muitos vão falar que tem que subir, mas poucos acreditavam. Vou trabalhar e dar tudo nesses dois próximos jogos. Esse é um momento que, se a gente conseguir, vai abrir portas, o trabalho vai lá pra cima. O Floresta está vivo e o sonho está próximo. Quando cheguei, faltavam duas partidas. Já estamos com seis e em dois mata-matas passamos com superioridade. Vamos buscar esse acesso", afirmou.

Trunfos do Verdão

Atacante Paulo Vyctor é a esperança de gols do Floresta Foto: Kid Junior

Um dos grandes nomes da campanha alviverde é Paulo Vyctor. Revelado na base do próprio clube, o atacante fez os três gols da classificação do Floresta na primeira fase e, diante do Bragantino, guardou mais dois, totalizando sete em 10 jogos. Raimundo Vagner declarou que o jogador de 23 anos é peça-chave no plantel pelo grande poder de finalização.

"É um dos caras que a gente mais cobra. Quando cheguei em 2017, já cobrava muito. Estava devendo, precisava de mais intensidade, mas é um cara que finaliza muito bem. Foi fundamental e torcemos que ele aproveite bem esses momentos, gol é muito difícil. Ele sabe finalizar e tem muito a fazer ainda", explicou.

Na competição, o Floresta entrou em campo 10 vezes, somando quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Atuando em casa, o Floresta está invicto e tem 73,33% de aproveitamento - 12 gols pró e cinco contra. Os mandos foram distribuídos entre o estádio Domingão, em Horizonte, e o Presidente Vargas (PV), na capital cearense.