Floresta encara o Moto Club no PV pela Segunda fase da Série D

O Floresta enfrenta o Moto Club/MA nesta segunda-feira (17), às 16h no estádio Presidente Vargas pelo jogo de ida da Segunda fase da Série D do Brasileirão. Dentro de casa, o time cearense está invicto e tem média de três gols por partida no PV. Será o primeiro confronto na história entre as duas equipes.

Na fase de grupos, o Floresta avançou na segunda posição de um difícil Grupo A4 com Bragantino, que derrotou o Atlético/CE neste domingo, o River/PI e o Santa Cruz/RN. O Verdão conquistou nove pontos, o mesmo número de Bragantino e do River. O time treinado por Raimundo Wagner venceu dois jogos na competição, empatou três e perdeu somente uma vez.

Já o Papão do Norte, comandado por Wallace Lemos, foi líder do Grupo A3 com 14 pontos, um de vantagem sobre o São Raimundo/PA. Invicto na quarta divisão, o clube do Maranhão tem o segundo melhor ataque junto do Manaus, com 16 gols marcados. Para a partida contra o Floresta, os volantes Naílson e Lucas Hulk não estarão disponíveis.

O comando da arbitragem será de Tiago Nascimento (PE), com um quarto árbitro cearense: Alexandre Peixoto.

O jogo de volta entre os dois ocorre neste domingo (23), às 17h no Castelão, em terras maranhenses.