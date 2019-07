Floresta encara o Bragantino/PA no PV em jogo que vale vaga nas quartas da Série D

Para voltar a fazer história, o Floresta enfrenta o Bragantino/PA nesta segunda-feira (8) em jogo que vale vaga nas quartas de final da Série D do Brasileiro. Com primeiro duelo empatado em 0 a 0, o confronto de volta ocorre às 16 horas, no estádio Presidente Vargas (PV).

A vantagem do Verdão, que disputa competição pela primeira vez, é poder decidir a classificação em casa, onde a equipe defende uma invencibilidade no torneio: empates com o River/PI e Moto Club/MA, além de vitórias sobre Santa Cruz de Natal/RN e o próprio Bragantino/PA, quando se enfrentaram pelo Grupo A4 na primeira fase. Em caso de nova igualdade no placar, há disputa de pênaltis.

O técnico Raimundo Vagner, que assumiu o time de forma interina após a saída de Paulinho Kobayashi, não tem desfalques por cartão amarelo ou expulsão. A equipe também ganha o retorno do volante Matheus Bahia, que cumpriu suspensão no primeiro jogo das oitavas.

A única dúvida é quanto a utilização do atacante Canga, autor de dois gols na competição. O jogador se recupera de um problema no músculo posterior da coxa.

A arbitragem da partida é toda goiana. Elmo Alves Resende é o juiz principal, auxiliado por Tiago Gomes e Marcio Soares. O quarto árbitro é Osimar Moreira.