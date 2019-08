Floresta empresta atacante Paulo Vyctor para clube europeu

O Floresta emprestou o atacante Paulo Vyctor ao Nacional da Madeira, de Portugal. A transferência ocorreu por empréstimo até janeiro de 2020, com opção de compra do time europeu.

O jogador de 23 anos foi o grande nome da campanha do Verdão na Série D do Brasileiro, ao marcar sete gols. Na temporada, o atleta também balançou as redes três vezes no Estadual e participou de 25 jogos.

Revelado no time da Vila Manoel Sátiro, Paulo Vyctor foi campeão da Taça Fares Lopes de 2017. Buscando gerar receita e dar mais experiência ao atacante, a equipe o emprestou ao sueco Atvidabergs FF no último ano, com o jogador retornando ao término do contrato.