Floresta empata no PV em 2 a 2 com a Jacuipense e decide acesso fora

O Floresta empatou com o Jacuipense/BA em 2 a 2 na tarde desta segunda-feira (15), pelo jogo de ida das quartas de finais da Série D do Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas. Os gols do Floresta foram anotados por Alison e Renezinho, enquanto Thiago e Daniel anotaram para o Leão do Sisal.

O próximo duelo é no próximo domingo (21), às 15 horas, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuí, com o vencedor subindo para a Série C. Em caso de um novo empate, a vaga de acesso será nos pênaltis.

O Floresta começou a partida atacando o time baiano, que só se defendia. Com um futebol veloz e tocando bem a bola, o time da Vila Manoel Sátiro pressionou, acertando a trave com Marconi e perdendo pelo menos duas chances com Eugênio, parando no goleiro Jordan.

Mas a Jacuipense, time bem mais experiente, controlava o jogo com toque de bola lento, deixando o tempo passar, esperando um erro do Floresta para chegar ao seu gol E ele veio aos 39 minutos: Wellington lançou para Marcelo Nicácio, mas Regineldo colocou a mão na bola dentro da área e árbitro assinalou pênalti.

Na cobrança, Thiago bateu no alto de Carlão e fez 1 a 0 para o time visitante.

Com a vantagem, o time baiano controlou o 1º tempo sem problemas para sair com a vitória parcial.

Para o 2º tempo, o Floresta voltou com a mesma formação, ainda com 3 zagueiros, mesmo perdendo. Ainda assim, o time de Raimundinho pressionou desde o início, perdendo grande chance com Eugênio logo aos 7 minutos, em cabeçada de Jordan defendeu.

Mas o técnico do Floresta, Raimundinho esperou apenas até os 20 minutos para deixar o time mais ofensivo, tirando o zagueiro Everton para a entrada do atacante Canga, e a saída do volante Marconi para a entrada no meia Iago Barbosa. E deu certo.

Já mais presente no ataque, o Verdão quase empatou aos 27, em cobrança de falta de Eugênio, mas no minuto seguinte o gol saiu.

Danrley cobrou escanteio e Alisson cabeceou bem, sem chances para Jordan, empatando no PV: 1 a 1.

Encurralando o Jacuipense, o Floresta passou a pressionar mais em busca da vitória, e a virada veio aos 36 minutos com um golaço. Renezinho recebeu na esquerda, tirou a marcação e bateu no ângulo de Jordan, para festa dos jogadores do Floresta: 2 a 1.

O resultado daria uma vantagem importante para o time da Vila Manoel Sátiro para o jogo de volta, podendo até empatar, mas aos 41 minutos do 2º tempo, o Jacuipense deixou tudo igual com Daniel, frustrando o time cearense: 2 a 2.