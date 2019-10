Floresta e Caucaia empatam em semifinal da Taça Fares Lopes

A Taça Fares Lopes encerrou os duelos de ida da semifinal nesta quarta-feira (14), com o empate em 0 a 0 entre Floresta e Caucaia, no estádio Presidente Vargas (PV). A outra chave teve vitória do Guarany de Sobral sobre o Atlético-CE por 3 a 0, no Junco.

Os finalistas serão então definidos no sábado (19), com as duas partidas disputadas às 15h30. Das equipes, a Raposa Metropolitana e a Águia da Precabura são os únicas que ainda não ergueram a taça. Vale ressaltar que o campeão garante vaga na Copa do Brasil 2020.

O torneio nacional do próximo ano já tem Barabalha, Ceará e Fortaleza garantidos. Na fase de grupos, o Caucaia terminou na ponta, com 15, seguido por Atlético-CE (14), Guarany de Sobral (13) e Floresta (12).

Confira as semifinais

19/10 - Jogos de volta