Floresta busca classificação inédita para final do Campeonato Cearense

Conhecido por revelar atletas e ganhar títulos nas categorias de base, o Floresta Esporte Clube quer mostrar força entre os profissionais. Iniciando as disputas do módulo adulto do Campeonato Cearense em 2015, a equipe acumulou acessos da terceira divisão estadual à elite de forma consecutiva, despontando como um dos times mais promissores do Estado.

A estreia na Série A cearense aconteceu na última temporada e trouxe uma classificação inédita às semifinais, quando foi eliminado pelo Fortaleza. A campanha então foi repetida, mas o adversário da vez é o Ceará, atual bicampeão. Para o zagueiro Regineldo, o confronto é a chance do Verdão fazer história.

"Estamos encarando esse jogo como uma final. Um time novo como o Floresta, que em dois anos na 1ª divisão do Cearense chegou nas semifinais, com todo respeito ao Ceará, mas esperamos ir mais longe. Temos dois grandes jogos pela frente, sabemos das dificuldades. A gente já mostrou contra outros clubes que temos capacidade de se comportar bem, então a nossa expectativa é muito grande para esse primeiro jogo", relatou.

Terminando a segunda fase do Estadual na 4ª posição, com 10 pontos, o clube enfrenta o Alvinegro na quarta-feira (27), às 21h30, no Estádio Domingão. Derrotado por 4 a 0 quando se enfrentaram na etapa de grupos, o técnico Paulinho Kobayashi revelou que o resultado foi importante para a evolução da equipe na competição.

"Nós tivemos uma experiência contra o Ceará no primeiro turno e não foi muito boa. A partir desse jogo, inclusive, mudamos nossa maneira de jogar e filosofia. Isso nos ajudou na classificação", garantiu.

O jogo de volta acontece dia 10 de abril (quarta), na Arena Castelão, às 21h30. A equipe alvinegra joga por dois resultados iguais para chegar à final.

Série D

Campeão da Taça Fares Lopes em 2018, o Floresta disputará a 4ª divisão nacional pela primeira vez na história. A equipe está no Grupo A4 junto com Bragantino/PA, River/PI e Santa Cruz de Natal/RN.

A primeira partida acontece dia 5 de abril, fora de casa, contra o time potiguar. Horário e local do confronto ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).