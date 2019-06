Floresta abre vantagem, mas River-PI arranca empate pela Série D

O Floresta enfrentou o River-PI pela 5ª rodada da Série D, neste domingo (2), no Estádio Albertão, em Teresina. A equipe cearense chegou a abrir 2 a 0, com Paulo Vyctor e Cláudio, mas os donos da casa empataram, com gols de Otacílio e Roney.

Com o resultado, o Floresta segue em 2º no grupo A4, com seis pontos, enquanto o River se mantém na liderança, com nove pontos.

Na última rodada, o time cearense recebe o Santa Cruz de Natal, em confronto direto no próximo domingo (9), às 18h, no Estádio Domingão. O adversário é o 3º colocado do grupo, com cinco pontos. Caso vença, o Floresta chegará a nove pontos e dependerá de outros resultados para se classificar para a segunda fase da competição.