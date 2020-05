Flamengo volta atrás em planejamento e adia novos testes de Covid-19

O Flamengo, que tinha até um protocolo elaborado para o retorno aos treinos, e sendo um dos poucos grandes cariocas a assinar um documento para retorno da atividades, precisou dar um passo atrás em sua intenção. O clube adiou os testes de coronavírus que realizaria hoje em jogadores, funcionários e comissão técnica. Ainda hoje, a diretoria do departamento de futebol deve se reunir para rediscutir o cenário em meio à pandemia.

A ideia é debater os próximos passos e tomar decisões em relação a esta semana que se inicia. Não há nova data confirmada para a realização dos testes.

O futebol do Flamengo tem todo um plano de ação montado para a volta dos jogadores aos treinos, mas essa decisão ainda depende de um entendimento do jurídico com as autoridades. No protocolo elaborado pelo clube, a previsão era de que espaços como academia e cozinha fiquem interditados, com constante e imediata esterilização de todos os materiais utilizados ao longo dos treinos - até mesmo das chuteiras utilizadas pelos jogadores.

No último dia 6, o Flamengo divulgou, que após a realização de testes em 293 pessoas do clube, 38 testaram positivo para o novo coronavírus. Três são jogadores do time profissional. Os nomes não foram revelados.

No Rio de Janeiro, o Governo do Estado estendeu a quarentena até o dia 31 de maio.