Flamengo vence time equatoriano, mas não lidera grupo na Libertadores

O Flamengo venceu sem maiores dificuldades o Barcelona-EQU nesta quarta-feira (11), por 3 a 0, no Maracanã, e encerrou a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores com 100% de aproveitamento.



Os gols do atual campeão da competição continental foram marcados pelo zagueiro Gustavo Henrique e pelos atacantes Gabigol e Bruno Henrique.



O outro confronto do Grupo A, realizado também nesta quarta, terminou com vitória do Independiente del Valle (EQU) sobre o Junior Barranquilla (COL), por 3 a 0. O resultado deixa o time na liderança, à frente do Flamengo, pelo saldo de gols -dois a mais.



O time rubro-negro tentará chegar à ponta da chave na próxima quinta (19), quando enfrentará justamente o Independiente del Valle, no Equador.