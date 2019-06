Flamengo vence o Corinthians novamente e avança na Copa do Brasil

Assim como no jogo de ida, em Itaquera, o Flamengo voltou a vencer o Corinthians por 1 a 0, desta vez no Maracanã, e eliminou o time paulista nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (4).



No Rio, as duas equipes fizeram uma partida com alto nível técnico, com poucas faltas, boas trocas de passes e uma série de finalizações. Apenas o time carioca, porém, conseguiu marcar, com o zagueiro Rodrigo Caio, que aproveitou cruzamento de Everton Ribeiro aos 42min da etapa final.



O rubro-negro só foi validado após consulta ao VAR (árbitro de vídeo) —o assistente em campo havia assinalado impedimento incorretamente. Curioso que, dois minutos antes, Rodrigo Caio já havia chegado às redes, mas teve gol anulado, desta vez em definitivo, por estar impedido.



O Corinthians criou boas chances, chegou a acertar uma bola no travessão no primeiro tempo, com Ralf, e outra na trave, desta vez nos pés de Jadson, no segundo, mas não conseguiu vazar a meta defendida por Diego Alves. Os torcedores corintianos que estiveram no estádio aplaudiram o empenho da equipe mesmo com a desclassificação.



Para o time carioca, a vitória teve saber de vingança, uma vez que o Corinthians havia eliminado a equipe rubro-negra na Copa do Brasil do ano passado, na semifinal.

O próximo adversário do Flamengo será definido em sorteio feito pela CBF.



Além do Fla, outras quatro equipes já estão classificadas às quartas: Palmeiras, Bahia, Internacional e Grêmio. Esses times eliminaram, respectivamente, Sampaio Corrêa, São Paulo, Paysandu e Juventude.