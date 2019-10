Flamengo vai ter Rodrigo Caio e Gabriel contra o Fortaleza

A vantagem para o Palmeiras é de cinco pontos. Líder da Série A do Brasileiro, o Flamengo trata a competição como prioridade e busca utilizar força máxima em todos as partidas, mesmo disputando a semifinal da Libertadores. Buscando manter o ímpeto, a diretoria organizou um planejamento para contar com o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel contra o Fortaleza, dia 16. A dupla foi convocada pela seleção brasileira para os amistosos com Senegal e Nigéria.

Os jogos ocorrem em Singapura. Para facilitar a recuperação, o time rubro-negro enviou um fisioterapeuta junto da delegação de Tite para iniciar o tratamento logo no país asiático. Após as partidas, os atletas embarcam para Amsterdã, onde pegam voo direto para a capital cearense.

Os amistosos do Brasil ocorrem dias 10 e 13 deste mês, ambos às 9 horas da manhã. Já o duelo diante do Fortaleza ocorre na quarta-feira (16) às 20 horas, na Arena Castelão. No período em que estiverem defendendo a seleção, o Flamengo joga com Atlético-MG (10/10) e Athletico-PR (13/10).

Na ponta da tabela, o time carioca soma 52 pontos. A equipe cearense é a 14ª colocada, com 25.