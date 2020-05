Flamengo treina no Ninho do Urubu; Prefeitura só havia liberado atividades para fisioterapia

A equipe do Flamengo treinou nesta quarta-feira (20) no Ninho do Urubu apesar da Prefeitura do Rio de Janeiro ter liberado as atividades em campo somente para os atletas em processo de fisioterapia.

As imagens foram flagradas por um helicóptero e divulgadas pelo GloboEsporte.com, que apurou que já havia ocorrido uso do campo para treinos nesta terça-feira (19).

No total, 19 jogadores participaram dos treinamentos Foto: Reprodução

"Foram aprovados os procedimentos do caderno de encargos para evitar contágio quando os clubes voltarem aos treinos e aos jogos. Foi autorizada também a volta dos atletas que estavam em fisioterapia cujos casos poderiam agravar. Foi comunicado ao presidente do Flamengo e o Vasco que isso tinha sido deliberado. Pelo conselho, não foi aprovada a volta aos treinos", afirmou Beatriz Busch, secretária municipal de Saúde em coletiva de imprensa.

O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, junto ao presidente do Vasco, Alexandre Campello, almoçou nesta terça-feira com o chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, para discutir maneiras para o retorno do futebol no país.

O Flamengo havia testado seus atletas nesta semana para o novo coronavírus e dois jogadores foram confirmados com a doença pela 2ª vez, já isolados.