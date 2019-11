Flamengo tem 2 desfalques importantes para jogo contra o Ceará

Além de não poder contar com seu artilheiro Gabigol, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio, Jorge Jesus tem mais uma baixa em sua equipe. Com torção no joelho, o zagueiro Pablo Mari também não enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (27), as 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No setor ofensivo, o técnico português deve iniciar com Vitinho no lugar de Gabriel Barbosa. Já na zaga, Rhodolfo deve formar dupla com Rodrigo Caio.

O time rubro-negro vive momento de lua de mel com sua torcida. Neste fim de semana, a equipe se sagrou campeã da Libertadores, no sábado (23), e do Brasileirão, no domingo (23). Todos os 60 mil ingressos disponibilizados para a torcida carioca foram vendidos de forma antecipada.

Veja a lista de relacionados do Flamengo.

Goleiros: César, Diego Alves e Gabriel Batista;

Laterais: Filipe Luís, Rafinha, Renê e Rodinei;

Zagueiros: Thuler, Rhodolfo e Rodrigo Caio;

Volantes: Gerson, Hugo Moura, Piris, Vinicius e Arão;

Meias: De Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro e Reinier

Atacantes: Berrío, Bruno Henrique, Lincoln, Lucas Silva e Vitinho.