Flamengo supera Basquete Cearense no Centro de Formação Olímpica

Apesar de bom começo, o Basquete Cearense não conseguiu segurar a vantagem inicial na partida e sofreu nova derrota na temporada 2019/2020 da NBB. O placar de 88 a 71 favorável ao Flamengo representa a quinta derrota em seis compromissos da equipe cearense, comandada por Danyel Russo, que segue como vice-lanterna da competição. Em situação oposta, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação da tabela, com cinco vitórias em seis jogos.

O jogo começou com duas bolas de Felipe e Alex acertando a sexta e fazendo o Basquete Cearense começar na frente, com placar em 6 a 2. No entanto, não tardou para os visitantes reagirem. A cesta do empate saiu aos três minutos, quando Mineiro fez 6 a 6. O primeiro quarto foi equilibrado. Com muito incentivo da torcida, Felipe fez a equipe cearense terminar o quarto com vantagem: 24 a 18.

A virada flamenguista viria logo no início do segundo quarto, com apenas dois minutos de reinício de partida. Mineiro arremessou de dentro do garrafão e garantiu a cesta da virada. O domínio passou a ser todo do Rubro-Negro. O técnico Danyel Russo ainda tentou implementar mudançar com parada técnica, Sualisson chegou a acertar bola de três, mas não foi suficiente. Vitória dos cariocas por 50 a 39.

Na segunda metade da partida, o Flamengo conseguiu administrar placar elástico e não tomou muito perigo. O fim do terceiro quarto terminou com vantagem de 13 pontos para o time de fora: 67 a 54 a favor do Flamengo. Sem muito poder de reação, o Basquete Cearense fez etapa final apagada, mesmo enfrentando o Flamengo sem os principais jogadores em quadra, e viu o tempo encerrar com placar desfavorável. 88 a 71.

Na próxima terça, o Basquete Cearense recebe o São José às 20h, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.