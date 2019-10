Flamengo revela lesões de Arrascaeta e Filipe Luís

O dia seguinte ao primeiro duelo da semifinal da Libertadores, contra o Grêmio, não foi de boas notícias para o Flamengo. Exames realizados nesta quinta-feira (3), pelo departamento médico rubro-negro, detectaram lesões no joelho esquerdo do lateral-esquerdo Filipe Luis e no joelho esquerdo do meia Arrascaeta.

Segundo o médico Márcio Tannure, Arrascaeta terá de passar por uma artroscopia e o procedimento cirúrgico será realizado em breve. "Os atletas Arrascaeta e Filipe Luis, como foi dito anteriormente, sofreram entorse, ambos no joelho esquerdo no jogo de ontem (2). Foram reavaliados hoje (3) e foi feito exame complementar, de ressonância magnética, que confirmou a nossa hipótese de diagnóstico. O Filipe sofreu fez uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, onde o tratamento é conservador, com fisioterapia. E o Arrascaeta fez uma lesão no ligamento colateral medial e também do menisco medial, portanto, um tratamento cirúrgico e vai realizar uma artroscopia em breve, nos próximos dias", disse Tannure.

Quem também passou por reavaliação médica foi o meia Gerson, que deixou a Arena do Grêmio acusando dores na parte anterior da coxa direita. Neste caso, porém, os exames não apontaram nada grave.