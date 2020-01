Flamengo quer Luiz Henrique no Campeonato Carioca; decisão atrapalha acerto com Fortaleza

O chegada do meia Luiz Henrique no Fortaleza está indefinida. Apesar de clube e jogador estarem acertados com contrato até o fim de 2021, o clube cearense foi surpreendido com uma decisão do Flamengo, atual time do jovem de 20 anos. A diretoria carioca decidiu utilizá-lo no Campeonato Carioca, com liberação concedida após o encerramento da competição - a informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Dia.

A decisão deve esfriar os planos tricolores. O Diário do Nordeste apurou que, em caso de manutenção da postura do Flamengo, Luiz Henrique pode ter a contratação cancelada pelo Fortaleza. Procurado pela reportagem, o diretor de futebol, Daniel de Paula, informou que desde o início da negociação o time carioca não comunicou o Leão em nenhum momento sobre qualquer entrave na liberação.

"O Flamengo não nos comunicou nenhuma decisão. Se o Luiz Henrique tiver que atuar no Carioca, vamos precisar reavaliar a contratação. Estamos acertados, contrato e tudo, faltava apenas um posicionamento do presidente do Flamengo e do conselho deles, que decide sobre negociações com a base. O calendário do Fortaleza é cheio e contamos com ele aqui agora. Queríamos resolver isso ainda essa semana", explicou.

Luiz Henrique seria a primeira contratação do Fortaleza em 2020. Na negociação, o time iria adquirir 60% dos direitos do atleta, enquanto o Flamengo seguiria com 40%.

A consulta pelo atleta ocorreu com aval do técnico Rogério Ceni. Capitão do plantel sub-20 do Flamengo, Luiz Henrique conquistou Campeonato Carioca, Torneio Octávio Pinto Guimarães, Brasileirão e Supercopa do Brasil. O meia se despediu base rubro-negra no fim do ano passado após estourar a idade limite.