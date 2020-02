Flamengo oferece atacante ao Fortaleza, que avalia possibilidade da contratação

Mesmo após a contratação do jovem Madson, o Fortaleza ainda segue atento ao mercado para buscar reforços ao sistema ofensivo. E uma possibilidade foi oferecida recentemente o clube: o atacante Lucas Silva, do Flamengo.

Lucas Silva tem 22 anos, foi revelado nas categorias de base do time carioca e não atuou em nenhuma outra equipe na carreira. Em 2019, ele fez parte do elenco que foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Taça Libertadores, atuando em nove partidas no Brasileirão e duas na Liberta.

O Diário do Nordeste apurou que o Rubro-Negro carioca ofereceu o jogador em moldes semelhantes aos de Luiz Henrique, em que o Tricolor, sem custos, contrataria o atleta em definitivo e passaria a ser detentor de parte dos direitos econômicos. Outra parte dos direitos econômicos permaneceriam com o Flamengo, que poderia lucrar em uma futura negociação.

Entretanto, o Leão do Pici ainda analisa a possibilidade, tendo em vista que recentemente acertou com Madson, do Corinthians, e a intenção de Rogério Ceni, no momento, é de contar com um outro atacante mais maduro.

Mas a possibilidade de acerto com Lucas Silva não é totalmente descartada, tendo em vista que possui características de velocidade e é capaz de se encaixar na função desejada pelo treinador leonino.

Atualmente, o Fortaleza tem Romarinho, Osvaldo, David e Madson como atacantes de velocidade que jogam pelos lados do campo, além de Mariano Vázquez e Marlon, que também desempenham a função.