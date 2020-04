Flamengo não estende férias e mantém reapresentação do elenco para terça-feira (21)

Apesar de na reunião da Comissão Nacional de Clubes (CNC) com representantes de clubes das duas primeiras divisões e da CBF, nesta terça-feira (14), ter sido definida uma extensão do período de férias aos jogadores por mais 10 dias, o Flamengo não mudou sua data de reapresentação do elenco. O retorno continua marcado para a próxima terça-feira (21).

Seguindo a atitude rubro-negra, Vasco e Botafogo também esperam definição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), com quem irão se reunir hoje para discutir o protocolo médico elaborado em uma possível retomada das partidas.

Confira a nota oficial das Comissão Nacional de Clubes

"A Comissão Nacional de Clubes (“CNC”), órgão estatutário da CBF com independência deliberativa dos clubes, informa que em reunião realizada no dia de hoje, 14 de abril de 2020, os Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, por expressiva maioria optaram por estender as férias de seus atletas até o dia 30 de abril de 2020, com o objetivo de preservar o calendário do futebol brasileiro e todas as suas competições (Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro).

A CNC esclarece ainda, que 3 (três) clubes do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco e Botafogo) ainda não fizeram esta opção sobre a extensão de férias, tendo em vista aguardarem o resultado de estudos objetivando um possível retorno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no mês de maio, desde que isso não prejudique o calendário do futebol nacional."

O Fla já havia encomendando 600 testes para o novo coronavírus além de um protocolo para o uso do Ninho do Urubu.

No Rio de Janeiro, são mais de 3,400 casos confirmados da codi-19, com 42 mortes, segundo a Secretaria de Saúde.