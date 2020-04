Flamengo, Inter, Grêmio e Corinthians tentaram contratar zagueiro Luiz Otávio, do Ceará

Titular absoluto, ídolo da torcida e um dos jogadores mais identificados com o clube, o zagueiro Luiz Otávio é um dos principais nomes do atual elenco do Ceará. Destaque do time nos últimos anos, o defensor chamou atenção do mercado da bola. O presidente do Alvinegro, Robinson de Castro, revelou que recusou propostas de grandes clubes do futebol brasileiro.

Flamengo, Internacional, Grêmio e Corinthians foram alguns dos que se interessaram na contratação do zagueiro, como revelou o mandatário do Vovô.

"Foram vários (clubes). Recebi ligação do presidente do Flamengo, do Grêmio, Corinthians, Internacional...foram pelo menos cinco ou seis grandes clubes que procuraram e não levaram. Porque não pagaram a multa. Não vou liberar um jogador titular, ídolo da minha torcida, jogador fantástico que é", revelou Robinson, em entrevista ao Canal do Nicola, no YouTube.

Em julho de 2019, Robinson de Castro já havia revelado que outros clubes do futebol brasileiro tinham procurado o zagueiro, que tem contrato até 2021 e multa rescisória de R$ 10 milhões.