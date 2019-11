Flamengo faz único treino antes de enfrentar o Ceará e dá pistas de possível escalação

Ainda vivendo em momento de festa pelos títulos da Copa Libertadores, no sábado (23), e Campeonato Brasileiro, no domingo (24), o Flamengo deve poupar boa parte do time titular para o duelo desta quarta-feira (27), diante do Ceará. A bola vai rolar às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Sem poder contar com Gabigol, que cumpre suspensão automática por ter sido expulso contra o Grêmio no último dia 17, o técnico Jorge Jesus irá entrar com Vitinho.

O time carioca fez seu único treino, nesta terça-feira (26), antes de enfrentar o Alvinegro de Porangabuçu e deu pistas de qual será a escalação para a partida desta quarta (27). Além de já iniciar a prepração para a disputa do Mundial de Clubes, no qual o Flamengo fará sua estreia no próximo dia 17 e poderá ter o Liverpool como adversário em uma possível final, alguns atletas serão poupados por cansaço muscular.

Com isso, o time rubro-negro deve ir a campo com: César, Rodinei, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Vinição (Vinícius Souza), Diego e Éverton Ribeiro; Reinier, Vitinho e Lincoln.