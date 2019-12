Flamengo encara Liverpool de igual para igual, mas é derrotado e fica com vice no Mundial de Clubes

Em um jogo extremamente equilibrado, o Flamengo foi derrotado pelo Liverpool, neste sábado (21), no Estádio Khalifa International, por 1 a 0. Roberto Firmino fez o gol do time inglês no primeiro tempo da prorrogação, explorando a condição física fragilizada da equipe brasileira em fim de temporada.

Foi um grande jogo de futebol. Pela primeira vez em vários anos, a equipe sul-americana jogou de igual para igual com a campeã europeia. Durante toda a partida, chances foram criadas de lado a lado, mas sem sucesso no tempo normal.

Na prorrogação, com condição física deficiente e com alterações que não surtiram efeito, o Flamengo foi dominado e sofreu gol em um contra-ataque. Coube ao brasileiro Roberto Firmino o papel de marcar o gol do título dos Reds em uma jogada de Mané. O Flamengo se despede de 2019 com um grande papel realizado. Campeão carioca, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Time rubro-negro atuou bem enquanto teve Everton Ribeiro e De Arrascaeta em campo Foto: AFP

O jogo

Os primeiros cinco minutos da decisão foram um pesadelo para o Flamengo. O Liverpool se lançou a pressionar furiosamente a saída de bola dos brasileiros e o time comandado pelo português Jorge Jesus demorou para se acostumar ao ritmo acelerado da partida. Enquanto isso, o campeão europeu conseguiu três finalizações, uma delas perigosíssima: com menos de um minuto, Firmino ficou cara a cara com Diego Alves e chutou para fora.



Aos poucos, o Flamengo foi se sentindo mais confortável em campo e a partida se tornou uma batalha entre duas equipes que jogam em alta voltagem. E o campeão da Copa Libertadores passou a ter a bola por mais tempo, envolvendo a defesa inglesa com passes precisos e apostando tudo na velocidade de Bruno Henrique, um pesadelo para os defensores do Liverpool.

Capitão Henderson levanta a taça de campeão mundial pelo Liverpool Foto: AFP

Faltava ao Flamengo, porém, criar uma chance clara de gol. Mesmo para os hábeis homens de frente da equipe carioca, era bem complicado envolver a forte defesa do Liverpool, comandada pelo holandês Virgil van Dijk.

Quanto aos europeus, foi só no começo do segundo tempo que eles voltaram a ser perigosos. E, então, a trave salvou o Flamengo. Firmino passou facilmente por Rodrigo Caio com um lençol e perdeu o gol quando era muito mais fácil mandar a bola para a rede.



Tal qual na primeira etapa, a equipe rubro-negra conseguiu esfriar o adversário e teve o domínio das ações por uma grande quantidade de tempo. E, desta vez, conseguiu uma boa chance de gol: aos oito minutos, Gabriel mandou um chute cruzado de direita e Alisson fez uma ótima defesa para manter o 0 a 0 no placar.



A tal da intensidade do jogo, altíssima, acabou custando caro ao Flamengo. O cansaço passou a ser um adversário muito duro para a equipe carioca e Jorge Jesus decidiu tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta de campo. Com isso, o time perdeu o protagonismo da partida e viu o Liverpool, em melhor condição física, aproximar-se perigosamente do gol da vitória.



Nos acréscimos do segundo tempo, um susto: Sadio Mané arrancou com a bola e caiu na área após uma disputa com Rafinha. O árbitro chegou a anotar o pênalti, mas a marcação foi anulada graças à intervenção do VAR.



Ironicamente, uma partida entre duas equipes ofensivas terminou empatada por 0 a 0, o que levou a decisão à prorrogação. Foi quando o Flamengo levou um golpe que se mostrou fatal. Aos oito minutos, Mané foi lançado em um contra-ataque e teve a calma necessária para encontrar Firmino, que estava entrando na área sem marcação. O brasileiro tirou Diego Alves e Rodrigo Caio da jogada e mandou a bola para o gol vazio.



O Flamengo tinha, então, mais de 20 minutos para buscar o empate, mas não havia energia para isso. A vontade era enorme, mas a mistura de cansaço e nervosismo impediu o time brasileiro de articular boas jogadas de ataque. E, quando a chance finalmente apareceu, aos 14 do segundo tempo, o jovem Lincoln mandou a bola para a arquibancada quando estava livre na área inglesa. Foi a pá de cal jogada em cima do sonho rubro-negro do bicampeonato mundial.

FICHA TÉCNICA



LIVERPOOL 1 x 0 FLAMENGO

LIVERPOOL - Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Keita (Milner) e Oxlade-Chamberlain (Lallana); Salah (Shaqiri), Roberto Firmino (Origi) e Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

FLAMENGO - Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Berrío), Gerson (Lincoln), Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Vitinho); Gabriel e Bruno Henrique Técnico: Jorge Jesus.

GOL - Roberto Firmino, aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

CARTÕES AMARELOS - Roberto Firmino, Mané, Salah e Milner (Liverpool); Diego e Vitinho (Flamengo).

ÁRBITRO - Abdulrahman Al Jassim (Fifa/Catar).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 45.416 torcedores.

LOCAL - Estádio Khalifa International, em Doha (Catar).