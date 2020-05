Flamengo é multado pela prefeitura do Rio por retomada das atividades no Ninho do Urubu

O Flamengo foi multado em R$ 2.967,00 pela Prefeitura do Rio de Janeiro retomada das atividades no Ninho do Urubu, com o elenco profissional e comissão técnica. Segundo informações divulgadas pelo Blog do cearense Ancelmo Gois, do Globo, as autoridades consideraram que o clube Rubro-Negro infringiu o Código Sanitário do município. A notificação aconteceu após fiscais da Subsecretaria de Vigilância Sanitária terem sido barrados no Ninho nessa quinta-feira (21), para averiguar as atividades que aconteciam no Centro de Treinamento.

A multa foi baseada no Código Sanitário Municipal, que consiste em “Dificultar a ação fiscalizatória das autoridades sanitárias competentes no exercício de suas funções e, também, constranger ou tentar subornar servidor público”. No início da semana, os jogadores e integrantes da comissão técnica retornaram ao Ninho do Urubu para realizarem uma segunda bateria de exames para a Covid-19, após 65 dias sem atividades no CT. O elenco profissional voltou à treinar na quarta, quinta e sexta-feira no CT.

O Flamengo emitiu um comunicado na quinta-feira (21), reforçando que os jogadores, comissão técnica e funcionários do Departamento de Futebol se sentem seguros com a volta dos treinos. Em nota, o clube afirmou que a retomada dos treinos aconteceu na quarta-feira (21), e que todos os protocolos de segurança estão sendo praticados pelo clube neste retorno. Além disso, o Flamengo também informou que a retomada das atividades aconteceu em acordo com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro.