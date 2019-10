Flamengo desembarca na capital cearense para enfrentar o Fortaleza com festa da torcida

Foi com boa presença de público e festa de torcedores que o Flamengo chegou à capital cearense nesta segunda-feira (14). O Rubro-Negro já está em terras alencarinas para o duelo contra o Fortaleza, às 20 horas da próxima quarta-feira (16), no Castelão.

A delegação carioca chegou no hotel às 20h20min. Os mais assediados foram o goleiro César e o técnico Jorge Jesus. Ambos pararam para tirar fotos com torcedores.

O Flamengo treina na tarde desta terça-feira (15), em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, quando o "mister" encerrará a preparação para o duelo com o Tricolor. A atividade será realizada de portões fechados.

GABIGOL E RODRIGO CAIO

Convocados para a Seleção Brasileira para os amistosos em Singapura, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabigol chegaram cerca de duas horas antes do restante da delegação.

Eles também foram bastante aplaudidos pelos presentes e, bastante cansados pela longa viagem, passaram rapidamente pela entrada. Mesmo assim, pararam para falar com torcedores.

Peças fundamentais no esquema do Fla, os dois desfalcaram o time nas últimas rodadas, mas serão titulares contra o Leão do Pici.