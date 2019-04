Flamengo derrota Vasco nos pênaltis e conquista Taça Rio

Neste domingo (31), à tarde no Estádio do Maracanã, no Rio, o Flamengo empatou no tempo normal por 1x1 com o Vasco, mas venceu nas penalidades máximas por 3x1, conquistando aTaça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

O Flamengo utilizou seu time reserva, mas mesmo assim assegurou a sua classificação. O Vasco abriu o placar com o jovem Tiago Reis, mas perdeu várias chances nos contra-ataques. No segundo tempo, o volume de jogo maior foi do Flamengo, que empatou aos 48 minutos através do uruguaio Arrascaeta, com uma cabeçada firme, levando a decisão para as cobranças de penalidades máximas.

Nas penalidades, Rodinei, do Flamengo, perdeu sua cobrança, Vitinho, Arrascaeta e Uribe converteram, porém Rossi, Tiago Reis e Werley desperdiçaram do lado vascaíno. Somente Danilo Barcelos fez gol, dando o título ao time rubro-negro.

O resultado acabou beneficiando o Fluminense, que seria eliminado caso o Vasco vencesse. As semifinais ficaram assim: Flamengo x Fluminense e Vasco x Bangu. Os jogos acontecerão no próximo final de semana. Antes disso, na quarta-feira, o time rubro-negro enfrenta o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, em duelo da terceira rodada da primeira fase da Copa Libertadores. A renda somou R$ 1.361,328,00, para um público pagante de 34.776 pagantes (38.787 no total).