Flamengo defende Abel Braga e emite nota lembrando título em torneio amistoso

O Flamengo causou polêmica nesta sexta-feira (3) por enaltecer a conquista da Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada disputado nos Estados Unidos, ao listar feitos no ano que serviriam para respaldar elenco e comissão técnica, alvo de crescentes questionamentos.

A manifestação do clube foi feita por meio de comunicado oficial, que acabou gerando novas críticas, além de piadas nas redes sociais. O tópico "Florida Cup" passou a liderar os trending topics do Twitter pouco depois da nota ser emitida.

No texto, o time rubro-negro cita ainda a conquista do Campeonato Carioca e a liderança do Grupo D da Taça Libertadores. Neste ano, o torneio em Orlando contou com São Paulo, Eintracht Frankfurt (ALE) e Ajax (HOL), este último semifinalista da Liga dos Campeões, que foi derrotado pelo Flamengo nos pênaltis, após empate no tempo normal.

Repúdio

Na nota, a direção do clube carioca acusa veículos de comunicação, sem especificar quais, de tumultuar o ambiente rubro-negro às vésperas de decisões. Na próxima quarta (8), o Flamengo visita o Penãrol no Uruguai, em partida que define classificação às oitavas de final do torneio continental.

Antes disso, o time rubro-negro enfrenta o São Paulo, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileiro, no domingo (5), fora de casa. O Flamengo vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional, na quarta (1º), e vê as críticas ao técnico Abel Braga aumentarem cada vez mais.

Leia a nota do Flamengo na íntegra:

Um time campeão da Florida Cup, superando um dos possíveis finalistas da Champions League. Um time campeão inconteste do Campeonato Carioca. Um time que lidera seu grupo na Libertadores. Um grupo de profissionais vitoriosos - comissão técnica e jogadores - totalmente cientes da importância de seu trabalho e de suas grandes responsabilidades.

Este é o Flamengo que, para a tristeza de alguns, retoma sua história de campeão. Talvez seja por isso que vemos aparecer, em certos veículos de comunicação e em algumas redes sociais, os ataques mentirosos e as tentativas de se criar crises infundadas, que recorrentemente aparecem às vésperas de jogos importantes.

Mais uma vez elas estão de volta, com toda a força, antes de um momento decisivo para nosso Flamengo.

Estes ataques vêm daqueles que viram cessar seus privilégios dentro do Clube, daqueles que vivem do sensacionalismo barato, daqueles que perdem com um Flamengo mais forte. O Flamengo, unido, vai passar por cima de todos eles. Para a alegria da Nação rubro-negra.

Conselho diretor do Clube de Regatas do Flamengo