Flamengo anuncia que Jorge Jesus testa positivo para coronavírus

O Flamento informou, nesta segunda-feira (16), que o técnico Jorge Jesus testou positivo no primeiro teste de Covid-19, a doença do novo coronavírus. A contraprova do resultado ainda será realizada.

O clube comunicou também que os testes para detectar contaminação em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos e testaram negativo - a expectativa é que todos sejam refeitos após o caso de Jorge Jesus. Com 65 anos, o 'Mister', como é chamado pela torcida rubro-negra, está sob cuidados do departamento médico do time.

A nota da equipe ainda reitera que todos os treinos da equipe principal e das categorias de base foram suspensas por uma semana. A apreensão é porque o técnico trabalhou à beira do gramado no sábado (14), quando o Flamengo venceu a Portuguesa por 2 a 1.

O testo positivo é o segundo no clube. Antes, o vice presidente de Embaixadas e Consulados, Mauricio Gomes de Mattos, foi diagnosticado e segue internado em Brasília.