Flamengo anuncia contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís até dezembro de 2021

Depois de vários dias de negociação, a diretoria do Flamengo confirmou, na manhã desta terça-feira (23), a contratação de mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Filipe Luís, que assinou um contrato com o clube rubro-negro por dois anos e meio, até dezembro de 2021. A expectativa é que a apresentação do jogador, que recentemente se desligou do Atlético de Madrid e ainda está na capital da Espanha, aconteça nesta semana.

É oficial! O lateral-esquerdo Filipe Luís é o novo reforço do Mengão! Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! pic.twitter.com/nv3cn7LJ6z — Flamengo (@Flamengo) July 23, 2019

Para anunciar a contratação do lateral-esquerdo de 33 anos, campeão da Copa América com a Seleção Brasileira, o Flamengo usou em suas redes sociais uma foto de Filipe Luís ainda criança com a camisa rubro-negra - o jogador já declarou ser flamenguista de coração.

Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. pic.twitter.com/8fXq0xzhKG — Filipe Luis (@filipeluis) July 23, 2019

O jogador é o quarto reforço rubro-negro e se junta ao lateral-direito Rafinha, ao meia Gerson e ao zagueiro espanhol Pablo Marí como as contratações vindas no meio desta temporada. Se contar todo o ano, o Flamengo já contratou nove jogadores. Os que vieram em janeiro foram o defensor Rodrigo Caio, o lateral-direito João Lucas, o meia uruguaio Arrascaeta e os atacantes Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Nascido em Jaraguá do Sul/SC e revelado pelo Figueirense em 2003, o jogador foi o grande destaque da equipe catarinense e se transferiu para o Ajax, da Holanda. Filipe Luís também atuou pelo La Coruña, da Espanha, e foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Espanhol na temporada 2008/2009.

Em alta na Europa, o brasileiro foi contratado pelo Atlético de Madrid, em julho de 2010, e assinou por cinco anos com o clube espanhol. Durante este período, o atleta teve uma breve passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, antes de ser recontratado pelo time de Madri, onde permaneceu até agora. Pela seleção brasileira, além da Copa América, disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Em sua volta ao Brasil depois de 14 temporadas, Filipe Luís poderá jogar duas competições em 2019: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, caso o Flamengo passe pelo Emelec, do Equador, nas oitavas de final. O jogador chega para ser o dono da lateral esquerda do clube, que atualmente conta com Renê e o peruano Trauco.