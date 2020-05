Flamengo afirma que todos os novos testes para Covid-19 deram negativo

O Flamengo afirmou, em nota divulgada nesta segunda-feira (25), que, em novos testes realizados para Covid-19, todos os resultados foram negativos.Em uma primeira leva de exames, feita no começo do mês, 38 pessoas testaram positivo, sendo três atletas.

No comunicado, o clube rubro-negro indicou ainda que fará testes semanais em jogadores e funcionários e que trabalha de acordo com o protocolo da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

O clube retornou às atividades na última semana, mesmo sem a liberação das autoridades governamentais.

Em reunião realizada no domingo (24) entre o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), a Ferj e os clubes, ficou definido que os treinos poderão voltar em partes a partir desta terça (26), exceto os chamados "rachão" e "coletivo", que só vão estar liberados em junho.