O Flamengo chegou, nesta sexta-feira (1º), a um acordo de indenização com a família de um dos dez garotos mortos no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamentos rubro-negro, em fevereiro.

O clube, no entanto, não informou os valores e nem qual família receberá o dinheiro. Os dados não foram divulgados por uma questão de segurança, uma vez que se tratam de pessoas com baixas condições financeiras. O time carioca ainda conversa com outras cinco famílias e espera que novos acordos sejam concretizados logo após o Carnaval.

Negociação

Em um primeiro momento, o clube oferecera R$ 400 mil de entrada por vítima e o pagamento de um salário-mínimo por mês durante dez anos para cada família. A proposta foi rejeitada pelo Ministério Público, que exigiu R$ 2 milhões iniciais e R$ 10 mil por mês até o ano em que cada garoto morto no incêndio completasse 45 anos.

Em um segundo momento, as famílias aceitaram a proposta de mediação por um acordo, mas novamente não aceitaram a oferta do Flamengo e deram a negociação por encerrada. Com isso, o clube abriu conversas individuais.